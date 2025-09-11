Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 12:30

Аналитик рассказала, чем может быть опасно хранение денег в банке

Финэксперт Аверс: при закрытии вклада банк может спросить о происхождении денег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При закрытии вклада банк может потребовать от клиента документы о происхождении денег, заявила NEWS.ru инвестор, финансовый эксперт Ксения Аверс. Если доказательства предоставлены не будут, вернуть деньги будет проблематично. По этой причине эксперт не советует хранить сбережения на банковском депозите.

Надо понимать, что в связи с новыми изменениями в законе будет не так просто вернуть обратно деньги. Нужно быть готовым, что при закрытии вклада у вас попросят документы о происхождении этих денег и уплате налога. То есть если у человека маленькая зарплата, а вклад на несколько миллионов рублей, то будет крайне сложно, — сказала Аверс.

По ее словам, такие вклады «замораживаются» до выяснения происхождения средств. При этом Аверс напомнила, что «многие операции по картам считаются подозрительными», блокируются, а деньги человеку выдаются только при личном посещении банка. А дальше вновь возникает вопрос происхождения денег, добавила эксперт.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин рассказал, что банки могут умышленно затягивать процедуру возврата средств и закрытия счетов граждан с целью получения дохода от оборота денег. В числе других причин он назвал технические задержки проведения платежей и внутренние процедуры банка. Также кредитные организации могут это делать из-за проверки по «антиотмывочному закону», отметил юрист.

деньги
вклад
банки
сбережения
Наталья Петрова
Н. Петрова
