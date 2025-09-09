Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:18

Юрист объяснил, почему банк может затянуть с возвратом средств клиенту

Юрист Палюлин: банки затягивают возврат средств для получения дохода от оборота

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские банки могут умышленно затягивать процедуру возврата средств и закрытия счетов граждан с целью получения дохода от оборота денег, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин. В числе других причин он назвал технические задержки проведения платежей и внутренние процедуры банка. Также кредитные организации могут это делать из-за проверки по «антиотмывочному закону», отметил юрист.

Банки могут задерживать возврат средств не только по причинам, связанным с проверками по 115-ФЗ. Среди других причин — технические задержки проведения платежей, внутренние процедуры банка, требование личного присутствия клиента даже когда это не обязательно, начисление задолженности по обслуживанию счета, а также умышленное затягивание процедуры с целью сохранения клиентской базы и получения дохода от оборотов средств, — сказал Палюлин.

Эксперт напомнил, что с 1 июня 2025 года у Росфинмониторинга появились расширенные полномочия по блокировке переводов на срок до 10 дней при подозрении в причастности к дропперским схемам. И это банки также могут использовать как формальное основание для задержки, отмечает Палюлин.

Ранее сообщалось, что россияне начали сталкиваться с более частыми блокировками денег на картах, о чем свидетельствуют жалобы. Многие клиенты признаются, что их средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше.

банки
счета
блокировки
карты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД набросились на Запад из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Пленный ВСУ раскрыл, чем их накачивали командиры
Протестующие в Непале избили бывшего премьера и главу МИД
Женщина стала матерью после шести рецидивов рака
Диетолог рассказала, чем полезен лук
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.