Юрист объяснил, почему банк может затянуть с возвратом средств клиенту Юрист Палюлин: банки затягивают возврат средств для получения дохода от оборота

Российские банки могут умышленно затягивать процедуру возврата средств и закрытия счетов граждан с целью получения дохода от оборота денег, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин. В числе других причин он назвал технические задержки проведения платежей и внутренние процедуры банка. Также кредитные организации могут это делать из-за проверки по «антиотмывочному закону», отметил юрист.

Банки могут задерживать возврат средств не только по причинам, связанным с проверками по 115-ФЗ. Среди других причин — технические задержки проведения платежей, внутренние процедуры банка, требование личного присутствия клиента даже когда это не обязательно, начисление задолженности по обслуживанию счета, а также умышленное затягивание процедуры с целью сохранения клиентской базы и получения дохода от оборотов средств, — сказал Палюлин.

Эксперт напомнил, что с 1 июня 2025 года у Росфинмониторинга появились расширенные полномочия по блокировке переводов на срок до 10 дней при подозрении в причастности к дропперским схемам. И это банки также могут использовать как формальное основание для задержки, отмечает Палюлин.

Ранее сообщалось, что россияне начали сталкиваться с более частыми блокировками денег на картах, о чем свидетельствуют жалобы. Многие клиенты признаются, что их средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше.