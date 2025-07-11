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11 июля 2025 в 14:36

Юрист дал совет россиянам, желающим играть на бирже

Юрист Гусятников не рекомендовал инвестировать последние и заемные деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фондовый рынок не является альтернативой банковским вкладам и гарантированной доходности здесь нет, заявил в беседе с NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. По его словам, не стоит инвестировать последние деньги на фондовом рынке. Тем более нельзя использовать для этого заемные средства, добавил он.

Фондовый рынок — не альтернатива депозитам, здесь нет гарантированной доходности — можно как получить прибыль, так и потерять деньги. Не нужно инвестировать на фондовом рынке на последние деньги, тем более заемные средства, — сказал Гусятников.

По словам юриста, инвестировать имеет смысл только в том случае, если вы знаете, что деньги не понадобятся вам срочно. На фондовом рынке постоянно происходят колебания курсов, и порой, чтобы не вывести деньги без убытка для себя, приходится ждать месяцы или даже годы, отметил Гусятников.

Ранее экс-председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) Игорь Костиков заявил, что простому инвестору сегодня лучше всего положить деньги на банковский вклад. Сравнивая депозит с облигациями, он пояснил, что первый инструмент выглядит надежнее и выгоднее. С одной стороны, вклады застрахованы государством, с другой — ставки сейчас высокие, сказал экономист.

вклад
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