Белорусских остался без концертов после скандала с «испорченными» русскими

Тиме Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) отменили все концерты в России после его слов о якобы «испорченных» русских, рассказал артист в своем Telegram-канале. Анонсированные выступления не состоятся в Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске.

Вы знаете, как я жду каждой нашей встречи, но, к сожалению, ничего не могу сделать. Видим всех, кто ехал из других городов, и обязательно придумаем, как вас подбодрить, — написал артист в своем обращении.

Ранее артист заявил, что белорусы пока не настолько «испорчены», как россияне. Исполнитель при этом добавил, что это не упрек, а лишь опыт, с которым он сталкивался. Он также подчеркнул, что на родине ему находиться комфортнее. Морозов приехал в Россию после того, как в апреле 2021 года суд в Минске признал его виновным в покупке наркотиков. Тогда певца приговорили к двум годам ограничения свободы без отправки в колонию.

