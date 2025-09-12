Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 11:28

Белорусских остался без концертов после скандала с «испорченными» русскими

Слова Белорусских о русских обернулись массовой отменой его концертов

Тиме Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) отменили все концерты в России после его слов о якобы «испорченных» русских, рассказал артист в своем Telegram-канале. Анонсированные выступления не состоятся в Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске.

Вы знаете, как я жду каждой нашей встречи, но, к сожалению, ничего не могу сделать. Видим всех, кто ехал из других городов, и обязательно придумаем, как вас подбодрить, — написал артист в своем обращении.

Ранее артист заявил, что белорусы пока не настолько «испорчены», как россияне. Исполнитель при этом добавил, что это не упрек, а лишь опыт, с которым он сталкивался. Он также подчеркнул, что на родине ему находиться комфортнее. Морозов приехал в Россию после того, как в апреле 2021 года суд в Минске признал его виновным в покупке наркотиков. Тогда певца приговорили к двум годам ограничения свободы без отправки в колонию.

Также продюсер Сергей Дворцов сообщил, что возвращение певицы Лолиты Милявской на сцену могло стоить больше 1 млн рублей. Так он отреагировал на слухи о некоем покровителе артистки, который помог ей после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой

.

