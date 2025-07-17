Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 19:52

Тима Белорусских приехал в Россию и взялся оскорблять русских

Тима Белорусских: белорусам надо 20 лет, чтобы достигнуть испорченности россиян

Тима Белорусских Тима Белорусских Фото: Социальные сети

Белорусы пока не настолько испорчены, как россияне, заявил певец Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) в шоу «1+1» Нового Радио, опубликованном во «ВКонтакте». Исполнитель при этом добавил, что это не упрек, а лишь опыт, с которым он сталкивался. Он также подчеркнул, что на родине ему находиться комфортнее.

Нам еще лет 20 надо, чтобы так испортиться. Мы реалисты, знаем, чего можем достичь, а здесь многие где-то в облаках витают, — отметил Белорусских.

Морозов приехал в Россию после того, как в апреле 2021 года суд в Минске признал его виновным в покупке около двух граммов гашиша и небольшого количества амфетамина — 0,0375 грамма. Певца приговорили к двум годам ограничения свободы без отправки в колонию.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что российским звездам, которые до сих пор не определились со своей позицией относительно СВО, грозит творческое забвение, потеря аудитории и значительное снижение доходов. По его словам, именно граждане России сделали их знаменитыми и финансово успешными. Рудченко подчеркнул, что настало то самое время, когда ситуация в мире требует от публичных людей четкой позиции.

певцы
Белоруссия
Россия
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн сообщил о смерти еще одного военачальника, погибшего с Гудковым
Раскрыто, почему страны ЕС не хотят оплачивать американское оружие для ВСУ
С 1 августа для работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Боня перевела 2 миллиона рублей пострадавшим от ударов ВСУ семьям
Составлен список артистов, которые потеряли работу после начала СВО
Стало известно о задержании цыган, вымогавших выплаты у новобранцев СВО
В РФ могут ввести ограничения на средства коммуникации из стран-недругов
Дроны атакуют Воронеж, Москву, Казань: откуда ВСУ запускают БПЛА по РФ
Тима Белорусских приехал в Россию и взялся оскорблять русских
Внезапный отъезд посланника Трампа поставил Киев под угрозу
Соседские опарыши и порногимнастки-дебоширки с Украины: дикие ЧП за день
«Дикие гуси» из США и Британии обнаружены на одном из участков фронта
Три кошки из зоны СВО оказались в театре Куклачева
В России заочно арестовали адвоката-иноагента
Командир водрузивших в Берлине Знамя Победы стал Героем России посмертно
Матери ночевавшего на поле с картофелем мальчика озвучили приговор
Российский военкор раскрыл, к чему может привести удар НАТО по Калининграду
Летчик рассказал, как защитить Россию от атак украинских БПЛА
Готовлю вино из малины — удивляю гостей вкусом!
Франция вывела своих военных из одной страны
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.