Тима Белорусских приехал в Россию и взялся оскорблять русских

Белорусы пока не настолько испорчены, как россияне, заявил певец Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) в шоу «1+1» Нового Радио, опубликованном во «ВКонтакте». Исполнитель при этом добавил, что это не упрек, а лишь опыт, с которым он сталкивался. Он также подчеркнул, что на родине ему находиться комфортнее.

Нам еще лет 20 надо, чтобы так испортиться. Мы реалисты, знаем, чего можем достичь, а здесь многие где-то в облаках витают, — отметил Белорусских.

Морозов приехал в Россию после того, как в апреле 2021 года суд в Минске признал его виновным в покупке около двух граммов гашиша и небольшого количества амфетамина — 0,0375 грамма. Певца приговорили к двум годам ограничения свободы без отправки в колонию.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что российским звездам, которые до сих пор не определились со своей позицией относительно СВО, грозит творческое забвение, потеря аудитории и значительное снижение доходов. По его словам, именно граждане России сделали их знаменитыми и финансово успешными. Рудченко подчеркнул, что настало то самое время, когда ситуация в мире требует от публичных людей четкой позиции.