11 сентября 2025 в 20:26

В России оценили идею снизить возраст прибавки к пенсии

Депутат Бессараб поддержала идею снизить возраст для повышения пенсии до 70 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возраст для повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии действительно следует снизить с 80 до 70 лет, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии Lenta.ru. По ее словам, все зависит от мнения медицинского сообщества.

Сегодня для того, чтобы изменить эту норму, мне кажется, необходимо с медицинским сообществом переговорить, добиться заключения о том, что действительно у нас в силу каких-то обстоятельств сейчас произошли изменения, — объяснила депутат.

Бессараб напомнила, что ранее надбавка к пенсии полагалась только инвалидам I группы или гражданам старше 80 лет. Однако позже условие об инвалидности отменили, сославшись на мнение врачей, что к этому возрасту у большинства уже наблюдается зависимость от посторонней помощи.

Потому именно этот возраст стал той чертой, за которой требуется повышение фиксированной части выплаты, — добавила парламентарий.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут на рассмотрение законопроект о снижении с 80 до 70 лет возраста, с которого могут назначаться повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

