14 сентября 2025 в 10:49

Удары по Украине сегодня, 14 сентября: подробности, список пораженных целей

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России сегодня ночью, 14 сентября, нанесли удары по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были уничтожены?

Что известно об ударах по Украине 14 сентября

Российские военные в ночь на 14 сентября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях, а также на территории ДНР, сообщил военный блогер Олег Царев в личном Telegram-канале.

По его данным, ударом корректируемой авиабомбы ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в поселке Боровая Харьковской области и селе Битица в Сумской области.

«Кроме этого, в Василькове под Киевом прогремел взрыв у авиабазы ВСУ, предположительно, на складе с авиационными боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ). В Фастовском районе взорвался эшелон с боеприпасами во время их перевозки по ж/д», — уточнил Царев.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» уточнил, что в ночь на 14 сентября в районе Васильковского аэродрома под Киевом прогремел мощный взрыв, сопровождавшийся серией вторичных детонаций.

«По данным украинских источников, удар пришелся по объекту инфраструктуры вблизи аэродрома — предположительно, это склады боеприпасов или топливное хранилище. Очевидцы сообщают о яркой вспышке и 20–30 последующих взрывах, характерных для детонации боекомплекта или ГСМ», — отметили военкоры.

За сутки 13–14 сентября зафиксирована масштабная атака с широкой географией ударов: от Сум и Ровно до Одессы и Кременчуга, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Атаки шли волнами: днем били по Сумам и Николаевской области, вечером — по Черниговщине, Днепру, Краматорску, ночью — по Одессе, Полтавской, Харьковской областям и Донбассу. Применялись ракеты, дроны, активно работала ПВО», — сообщил он.

В Сумской области, по данным подпольщика, удары наносились по областному центру и приграничным районам; в ДНР — по логистике и военной инфраструктуре ВСУ; в Днепропетровске, поселке Просяная, Полтавской области и Кременчуге — по промышленным объектам и коммуникациям.

«Юг (Одесса, Николаев, Херсон) — удары и активная работа ПВО, ключевой акцент на прибрежные и приграничные районы. Черниговская область получила одну из самых насыщенных серий ударов за последние недели — фиксировались волна за волной с вечера до ночи», — добавил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мария Баранова
М. Баранова
