Российские беспилотники нагрянули на склад оружия ВСУ в ночи Минобороны сообщило об уничтожении склада оружия ВСУ у Константиновки

Бойцы Южной группировки ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ в районе Константиновки, сообщили ТАСС в Минобороны России. Также были ликвидированы склад боеприпасов и антенна для управления беспилотниками.

Российские военные ударили по пункту противника в темное время суток при помощи FPV-дронов и артиллерии. Бойцы 6-й мотострелковой дивизии также уничтожили на Краматорско-Дружковском направлении антенну управления и два места дислокации операторов беспилотников ВСУ. Одно из них было поражено прямым попаданием расчета гаубицы Д-30. Второй объект противника был атакован при помощи беспилотников.

Ранее силы ПВО сбили над регионами России и акваторией Азовского моря 80 украинских БПЛА. Самая массированная атака была совершена на Брянскую область, там было уничтожено 30 дронов.

До этого сообщалось, что массированный налет беспилотников в Ленинградской области и Санкт-Петербурге с высокой долей вероятности был осуществлен с территории Финляндии. Генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что эта страна НАТО давно поддерживает украинские провокации.