Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 сентября: инфографика

В ночь на 14 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 80 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 — над территорией Брянской области, 15 — над территорией Республики Крым, 12 — над территорией Смоленской области, 10 — над территорией Калужской области, пять — над территорией Новгородской области, три — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Ленинградской области, один — над территорией Орловской области, один — над территорией Рязанской области и один — над территорией Ростовской области, — сообщили в российском военном ведомстве.