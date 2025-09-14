«Спрос в разы больше»: Кадыров о наградах сына Адама

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил РИА Новости, что у его сына Адама нет незаслуженно полученных наград. Руководитель региона также подчеркнул, что предъявляет к юноше высокие требования.

Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше. Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных, — подчеркнул Кадыров.

Руководитель региона напомнил, что он также в молодом возрасте заступил на пост вице-премьера правительства Чечни. Кадыров уточнил, что он в свое время набирался опыта и знаний рядом с отцом. По его словам, теперь то же самое можно сказать и об Адаме.

Ранее глава Чечни рассказал, что фундамент дружественных отношений региона с арабскими странами заложил Ахмат-Хаджи Кадыров. Он добавил, что его отца уважали за религиозную позицию и жесткое отношение к террористам.

До этого глава Чечни прокомментировал работу своего племянника Ибрагима Закриева в бывшей компании «Данон Россия» (ныне Health & Nutrition) и отметил, что не намерен вмешиваться в бизнес-дела своего родственника. Глава региона добавил, что предоставляет ему самостоятельность в предпринимательской деятельности.