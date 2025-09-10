Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 14:42

«Не собираюсь лезть»: Кадыров о работе племянника в бывшем «Даноне»

Кадыров заявил, что не лезет в работу племянника Закриева в бывшем «Даноне»

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя работу своего племянника Ибрагима Закриева в бывшей компании «Данон Россия» (в настоящее время Health&Nutrition), сказал РИА Новости, что не хочет лезть в бизнес-дела родственника. Однако он признал, что Закриев хорошо показал себя в должности министра сельского хозяйства республики.

Будучи министром сельского хозяйства в республике, он показал себя хорошим руководителем. Поэтому, наверное, управление активами передали ему. Я не собираюсь лезть в бизнес-дела, тем более моего племянника, — ответил Кадыров.

Ранее глава Чечни пожелал скорейшего выздоровления главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян. Она перенесла сложную операцию. По словам Кадырова, Симоньян проявила мужественность, рассказав о своем состоянии после хирургического вмешательства.

Как сообщила сама Симоньян, она успешно перенесла операцию и уже вышла из наркоза. Журналист поблагодарила всех, кто поддерживал ее, добавив, что чувствует себя хорошо.

