Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 21:50

Кадыров публично обратился к перенесшей операцию Симоньян

Кадыров пожелал Симоньян скорейшего выздоровления

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пожелал скорейшего выздоровления главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян, которая перенесла сложную операцию. По его словам, она проявила мужественность, когда сразу сообщила о своем состоянии после хирургического вмешательства и даже нашла в себе силы пошутить.

Маргарита Симоновна несет огромную ответственность на информационном фронте. Она всегда была и остается одной из самых ярких фигур, которая смело отстаивает интересы нашей страны, разоблачает ложь и искажения, поддерживает Россию в самых сложных условиях глобального давления, — написал он.

Ранее Симоньян сообщила, что успешно перенесла операцию и уже вышла из наркоза. В своем Telegram-канале она поблагодарила всех, кто поддерживал ее, добавив, что чувствует себя хорошо.

До этого Симоньян призналась, что у нее обнаружили тяжелое заболевание. Она отметила, что решила открыто рассказать о своей болезни, дабы поддержать людей, оказавшихся в похожей ситуации.

Маргарита Симоньян
Рамзан Кадыров
операции
Чечня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе начался пожар после атаки ВСУ
«Связать узами»: Орбан раскрыл, как Евросоюз планирует использовать Украину
«Орешник», «Кинжал», «Циркон». Почему весь мир боится гиперзвука РФ
В США заявили, что Украина готова заморозить линию фронта
Крушение Ан-2 в Ростовской области классифицировали как катастрофу
Военэксперт указал на необычный нюанс в ударе Израиля по Дохе
ЕС хочет закрыть небо Украины ракетами США: Трамп пойдет на конфликт с РФ?
В Петербурге мясник изнасиловал школьницу
Звезда сериала «Хирург» раскрыла, как относится к постельным сценам в кино
Кадыров публично обратился к перенесшей операцию Симоньян
Полина Максимова объяснила моду на 90-е в российском кино
Стало известно отношение Трампа к удару Израиля по Катару
В Свердловской области 14-летний хоккеист умер во время тренировки
Суд вернул государству Дворец культуры в Санкт-Петербурге
В США раскрыли возможные детали мирного соглашения по Украине
МИД Белоруссии осудил высылку своего дипломата из Польши
На юге России произошло землетрясение
В Белом доме ответили на вопрос о новом звонке Трампа Путину
В Брянской области спасли изрезанную ножом собаку
В Белом доме раскритиковали Израиль за бомбардировку Катара
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.