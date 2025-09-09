Кадыров публично обратился к перенесшей операцию Симоньян

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пожелал скорейшего выздоровления главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян, которая перенесла сложную операцию. По его словам, она проявила мужественность, когда сразу сообщила о своем состоянии после хирургического вмешательства и даже нашла в себе силы пошутить.

Маргарита Симоновна несет огромную ответственность на информационном фронте. Она всегда была и остается одной из самых ярких фигур, которая смело отстаивает интересы нашей страны, разоблачает ложь и искажения, поддерживает Россию в самых сложных условиях глобального давления, — написал он.

Ранее Симоньян сообщила, что успешно перенесла операцию и уже вышла из наркоза. В своем Telegram-канале она поблагодарила всех, кто поддерживал ее, добавив, что чувствует себя хорошо.

До этого Симоньян призналась, что у нее обнаружили тяжелое заболевание. Она отметила, что решила открыто рассказать о своей болезни, дабы поддержать людей, оказавшихся в похожей ситуации.