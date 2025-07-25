Кадыров вышел на связь после сообщений о его спасении в Турции

Кадыров вышел на связь после сообщений о его спасении в Турции Кадыров опубликовал запись в Telegram после сообщений о спасении в Турции

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост в Telegram-канале после появившихся в турецких СМИ сообщений о его спасении на отдыхе в Бодруме. Материал посвящен пленному бойцу украинской армии.

Когда было снято или подготовлено видео, определить невозможно: Telegram позволяет использовать отложенные публикации. Судя по кадрам, Кадыров лично в записи не участвовал.

Ранее сообщалось о том, что глава Чечни был госпитализирован после инцидента в воде. По данным турецких журналистов, Кадыров якобы начал терять сознание во время купания, но его вовремя спасли.

Ранее дочь главы Чечни Айшат Кадырова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с отдыха в турецком Бодруме. В посте Айшат запечатлена на фоне морского пейзажа, однако никаких комментариев о состоянии здоровья отца она не давала.

До этого Кадыров уже опровергал слухи о своем плохом самочувствии. Во время совещания он заявил, что с ним и его семьей «все в полном порядке». Глава Чечни также резко ответил недоброжелателям, что его смерти они не дождутся.

Накануне старший сын Кадырова, 19-летний Ахмат, покинул пост президента футбольного клуба «Ахмат». Его место занял 32-летний Якуб Закриев, занимавший с 2017 года должность вице-президента клуба. В пресс-службе команды выразили уверенность, что новый руководитель продолжит успешное развитие клуба.