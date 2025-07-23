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23 июля 2025 в 09:17

Старший сын Кадырова ушел из «Ахмата»

Ахмат Кадыров оставил пост президента «Ахмата»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Ахмат покинул пост президента футбольного клуба «Ахмат», сообщили в пресс-службе спортивной команды. Уточняется, что место 19-летнего Ахмата занял 32-летний вице-президент клуба Якуб Закриев. Он занимал данный пост с 2017 года.

Якуб Салманович с начала 2017 года занимал должность вице-президента клуба, активно участвуя в жизнедеятельности команды. Желаем удачи и успехов Якубу Салмановичу во благо родного клуба, — говорится в сообщении.

Ранее Рамзан Кадыров вошел в Зал славы ведущей бойцовской лиги Absolute Championship Akhmat. Торжественная церемония прошла 11 июля во время турнира ACA 189 в Грозном, посвященного памяти легендарного борца Бувайсара Сайтиева.

В конце июня президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова Адамом. По мнению министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, этот жест стал ярким подтверждением глубокого уважения главы государства к семье первого главы Чечни Ахмата Кадырова.

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