14 сентября 2025 в 11:01

Власти раскрыли детали атаки ВСУ на Нижегородскую область

Никитин: над промзоной в Нижегородской области отразили атаку БПЛА

Над промышленной зоной одного из округов Нижегородской области отражена атака ВСУ, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале. По информации Министерства обороны РФ, над регионом сбили один вражеский БПЛА.

Сегодня утром отражена атака БПЛА над промзоной одного из округов Нижегородской области. По предварительной информации, последствия не зафиксированы, — написал Никитин.

Всего же, по данным оборонного ведомства, утром российские силы ПВО сбили пять дронов ВСУ. Помимо Нижегородской области, противник пытался атаковать Курскую и Рязанскую области.

Дроны ВСУ также были сбиты над регионами России в ночь на 14 сентября. Так, массированная атака была совершена на Брянскую область — там уничтожено 30 дронов. По 15 и 12 БПЛА ликвидировали над Крымом и Смоленской областью соответственно.

Ранее появилась информация, что в Орловской области с отставанием от графика следуют 17 поездов. Вечером 13 сентября на перегоне Малоархангельск — Глазуновка произошел подрыв на железнодорожных путях.

