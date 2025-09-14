Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 12:00

«Игра мускулами»: в КНДР предупредили США о последствиях военных учений

КНДР предупредила США о последствиях учений в районе Корейского полуострова

Фото: Defense Ministry/Global Look Press

КНДР предупредила США, Южную Корею и Японию о «неблагоприятных последствиях» совместных военных учений вблизи Корейского полуострова, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По словам заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон, в Пхеньяне рассматривают принятые в Сеуле принципы ядерного сдерживания как продолжение конфронтационной политики.

Безрассудная игра мускулами со стороны США, Японии и Южной Кореи в неподходящем месте, безусловно, приведет к неблагоприятным последствиям, — заявила она.

Заместитель председателя Центрального военного комитета ТПК Пак Чон Чхон расценил маневры как угрозу региональной безопасности и «откровенную репетицию ядерной войны». Он подчеркнул, что если демонстрация силы продолжится, то ответные меры КНДР станут «более очевидными и интенсивными».

Ранее, в пятницу, 12 сентября, начались совместные стратегические учения Вооруженных сил России и армии Белоруссии «Запад-2025». Маневры станут заключительным этапом совместной подготовки армий двух стран в этом году.

КНДР
учения
США
Южная Корея
