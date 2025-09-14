«Шансов все меньше»: Пушилин рассказал о положении ВСУ в Константиновке

Вооруженные силы России постепенно уничтожают логистику украинской армии в Константиновке, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко. По его словам, ситуация для украинской группировки в городе продолжает ухудшаться из-за действий российских подразделений.

Обрезается логистика, и в Константиновке [у ВСУ] шансов все меньше продержаться долгий период времени, — подчеркнул он.

Ранее командир танка с позывным Депутат сообщил, что переданные Польшей Украине танки РТ-91 в рамках военной помощи не способны выдерживать удары из современных российских бронемашин. Как отметил военнослужащий, первый же удар практически разносит «в щепки» и уничтожает их вместе с экипажами.

До этого заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что у украинской авиации до конца года еще останется определенный потенциал. По его словам, Киев может надеяться только на помощь Запада в восстановлении запчастей из стран бывшего Варшавского договора.