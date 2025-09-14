Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 13:08

В Минобороны РФ назвали количество сбитых дронов и авиабомб ВСУ за сутки

Минобороны России: за сутки уничтожены 361 беспилотник и четыре авиабомбы ВСУ

Здание Минобороны России Здание Минобороны России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили четыре авиационные бомбы и 361 БПЛА самолетного типа, передает Минобороны РФ. Кроме того, удалось перехватить реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 361 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 сентября российские силы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские дроны были обнаружены с 08:00 до 08:30 по московскому времени. Три аппарата сбили над Курской областью, еще по одному — над Рязанской и Нижегородской.

До этого российские военные нанесли удар комплексом «Искандер» по площадке запуска украинских дронов-камикадзе в районе Голубовки под Краматорском. Объект противника удалось выявить благодаря работе разведывательного беспилотника. По данным ведомства, уничтожены до 25 БПЛА типа «Лютый», пять единиц автомобильной техники и до 20 украинских военнослужащих.

ВСУ
ПВО
HIMARS
бомбы
дроны
БПЛА
авиабомбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.