В Минобороны РФ назвали количество сбитых дронов и авиабомб ВСУ за сутки Минобороны России: за сутки уничтожены 361 беспилотник и четыре авиабомбы ВСУ

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили четыре авиационные бомбы и 361 БПЛА самолетного типа, передает Минобороны РФ. Кроме того, удалось перехватить реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 361 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 сентября российские силы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеские дроны были обнаружены с 08:00 до 08:30 по московскому времени. Три аппарата сбили над Курской областью, еще по одному — над Рязанской и Нижегородской.

До этого российские военные нанесли удар комплексом «Искандер» по площадке запуска украинских дронов-камикадзе в районе Голубовки под Краматорском. Объект противника удалось выявить благодаря работе разведывательного беспилотника. По данным ведомства, уничтожены до 25 БПЛА типа «Лютый», пять единиц автомобильной техники и до 20 украинских военнослужащих.