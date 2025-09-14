Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 13:11

Россиян призвали не игнорировать автоматические уведомления приложений

МВД РФ: уведомления в приложениях помогают предотвратить взломы и потерю средств

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Автоматические уведомления приложений и сервисов на смартфоне игнорировать не стоит, заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Они могут обезопасить личные данные и финансы пользователей.

Не игнорируйте автоматические уведомления приложений <...>. Письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности могут отвлекать или мешать, но они никогда не появляются без достаточных оснований, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что компании внедряют системы уведомлений для обеспечения безопасности и минимизации финансовых рисков как для клиентов, так и для бизнеса. Это также важно для обеспечения соответствия законодательным требованиям.

Проще говоря, это ситуация win-win: компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи — свои данные и деньги. Поэтому, если автоматизированные системы о чем-то информируют, стоит по меньшей мере удвоить осторожность, — заключили в ведомстве.

Ранее в ведомстве рассказали о признаках взлома аккаунта. Среди них выделили странные просьбы, необычный стиль общения и подозрительные ссылки.

МВД
уведомления
приложения
безопасность
