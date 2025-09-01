Назван топ-5 признаков взломанного аккаунта

Странные просьбы, необычный стиль общения и подозрительные ссылки являются признаками того, что аккаунт взломан, сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Также насторожить должны просьбы не перезванивать и огромное количество сообщений.

Взлом и подмена аккаунтов — один из самых популярных способов мошенничества. Обычно цель проста: заставить знакомых жертвы перевести деньги, переслать коды из СМС, установить «удобное приложение» или перейти по фишинговой ссылке, — пояснили в ведомстве.

Полицейские советуют сделать паузу на 10–15 минут, связаться с владельцем аккаунта через другой мессенджер, спросить, где вы виделись в последний раз. Также можно ответить заведомо неверной деталью, например напомнить о постановке машины на ремонт.

Ранее появилась информация, что злоумышленники разработали новую мошенническую схему с участием финансового маркетплейса «Финуслуги». Они звонят россиянам под предлогом заполнения декларации 3-НДФЛ.