Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 13:06

В Кремле раскрыли планы Путина на неделю с «обширной географией»

Песков: у Путина на неделе запланированы региональные поездки

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин совершит на предстоящей неделе несколько рабочих поездок по регионам с «обширной географией», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, поездки будут интересные, содержательные и полезные.

Несколько региональных поездок с обширной российской географией. Мы их сейчас заранее не анонсируем, но география будет обширная, — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что напряженный рабочий график президента в последнее время связан с конкретными делами, направленными на улучшение повседневной жизни граждан и их будущее. И это то, ради чего народ избирает президента, подчеркнул Песков.

Ранее Путин назвал главный приоритет России. По словам главы государства, именно в семье формируются идентичность и национальный характер каждого гражданина, из-за чего она является главным хранителем культуры, традиций, правильного воспитания.

До этого президент заявил, что роль культуры в противодействии русофобии и любым формам нетерпимости должна расти. Он также указал на необходимость международного сотрудничества в данном вопросе.

Владимир Путин
поездки
регионы
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.