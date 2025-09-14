В Кремле раскрыли планы Путина на неделю с «обширной географией»

Президент России Владимир Путин совершит на предстоящей неделе несколько рабочих поездок по регионам с «обширной географией», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, поездки будут интересные, содержательные и полезные.

Несколько региональных поездок с обширной российской географией. Мы их сейчас заранее не анонсируем, но география будет обширная, — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что напряженный рабочий график президента в последнее время связан с конкретными делами, направленными на улучшение повседневной жизни граждан и их будущее. И это то, ради чего народ избирает президента, подчеркнул Песков.

Ранее Путин назвал главный приоритет России. По словам главы государства, именно в семье формируются идентичность и национальный характер каждого гражданина, из-за чего она является главным хранителем культуры, традиций, правильного воспитания.

До этого президент заявил, что роль культуры в противодействии русофобии и любым формам нетерпимости должна расти. Он также указал на необходимость международного сотрудничества в данном вопросе.