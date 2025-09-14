Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 13:28

«Такая пакость»: военэксперт о тактике ВСУ при атаках на российские регионы

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут атаковать Смоленскую и Курскую атомные станции

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины могут нанести удары по Смоленской и Курской атомным электростанциям, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, в ближайшей перспективе из-за неудач на фронте украинская армия будет нацелена на теракты и диверсии на территории России.

Сейчас в активе киевского режима самый главный упор на террористические акты, начиная от ударов по атомным электростанциям. Это Смоленская, Курская области, бьют и по Запорожской. На это не обращают внимания их спонсоры. Конечно, это удары по аэропортам, как на юге, так и в Москве, и Пулково (аэропорт Санкт-Петербурга. ― NEWS.ru). Им это нужно, чтобы здесь прекратить движение транспорта и повысить уровень недовольства пассажиров. Факт остается фактом: чем больше неудач на фронте, тем больше они к этому будут прибегать, ― объяснил Дандыкин.

Военэксперт отметил, что Украина будет пытаться завербовать агентов в России и проводить диверсионные операции на всей территории страны. Тактика ВСУ заключается в атаках на объекты гражданской и социальной инфраструктуры, добавил он.

Причем это касается всей территории Российской Федерации с привлечением спящих ячеек и завербованных агентов, которых ловят по всей стране ФСБ и другие силовые структуры. Это уничтожение знаковых людей для запугивания, значимых фигур в военной среде. Конечно же, охота за теми, кто создает и делает военную технику — это ВПК. Налеты и диверсионные акты против наших топливных комплексов также имеют место быть. Прежде всего это НПЗ и газопроводы. Бьют по гражданским и социальным объектам. Особенно это касается приграничья. Это такая тактика — такая пакость, ― высказался Дандыкин.

Ранее Герой РФ, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ получают новые разработки беспилотных летательных аппаратов от Израиля. Он добавил, что все страны НАТО активно снабжают Украину дронами.

ВСУ
диверсии
АЭС
атаки
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
