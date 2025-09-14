«Такая пакость»: военэксперт о тактике ВСУ при атаках на российские регионы

Вооруженные силы Украины могут нанести удары по Смоленской и Курской атомным электростанциям, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, в ближайшей перспективе из-за неудач на фронте украинская армия будет нацелена на теракты и диверсии на территории России.

Сейчас в активе киевского режима самый главный упор на террористические акты, начиная от ударов по атомным электростанциям. Это Смоленская, Курская области, бьют и по Запорожской. На это не обращают внимания их спонсоры. Конечно, это удары по аэропортам, как на юге, так и в Москве, и Пулково (аэропорт Санкт-Петербурга. ― NEWS.ru). Им это нужно, чтобы здесь прекратить движение транспорта и повысить уровень недовольства пассажиров. Факт остается фактом: чем больше неудач на фронте, тем больше они к этому будут прибегать, ― объяснил Дандыкин.

Военэксперт отметил, что Украина будет пытаться завербовать агентов в России и проводить диверсионные операции на всей территории страны. Тактика ВСУ заключается в атаках на объекты гражданской и социальной инфраструктуры, добавил он.

Причем это касается всей территории Российской Федерации с привлечением спящих ячеек и завербованных агентов, которых ловят по всей стране ФСБ и другие силовые структуры. Это уничтожение знаковых людей для запугивания, значимых фигур в военной среде. Конечно же, охота за теми, кто создает и делает военную технику — это ВПК. Налеты и диверсионные акты против наших топливных комплексов также имеют место быть. Прежде всего это НПЗ и газопроводы. Бьют по гражданским и социальным объектам. Особенно это касается приграничья. Это такая тактика — такая пакость, ― высказался Дандыкин.

Ранее Герой РФ, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ получают новые разработки беспилотных летательных аппаратов от Израиля. Он добавил, что все страны НАТО активно снабжают Украину дронами.