Подросток хотел поджечь релейный шкаф и поплатился В Перми подростка отправили под домашний арест за попытку теракта

В Перми 15-летнего мальчика, подозреваемого в попытке поджога релейного шкафа, посадили под домашний арест до 10 ноября, сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда. Второй участник пока не достиг возраста уголовной ответственности — ему всего 11 лет. Где именно они хотели совершить теракт, не сообщается.

Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого по уголовному делу о покушении на поджог релейного шкафа, — сказано в публикации.

Двоих жителей Новосибирска также подозревают в совершении диверсии на железной дороге. Они совершили поджог релейного шкафа в Ленинском районе в попытке подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России.

Ранее в Краснодаре задержали несовершеннолетнего по подозрению в совершении террористического акта на объектах железнодорожной инфраструктуры. Подросток действовал по заданию представителя украинских спецслужб, с которым вступил в контакт через Telegram. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.