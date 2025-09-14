Британский журналист и ученый Джон Лафлэнд высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его заявления о российских гиперзвуковых ракетах. В своем сообщении, опубликованном в социальной сети X, он указал на запоздалую реакцию главы Альянса на то, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, поскольку способны достигать их на высокой скорости за несколько минут.

Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах спустя несколько лет после их разработки и почти через год после первого применения, — написал журналист.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не угрожала другим странам, в том числе европейским. Наоборот, это Североатлантический альянс продвигался к российским границам, пояснил он.

До этого сообщалось, что инцидент с дронами продемонстрировал польским властям уязвимость НАТО и слабость Альянса. При этом в Варшаве уже давно настаивают на создании системы защиты от беспилотников, но партнеры не торопятся оказывать ей помощь.