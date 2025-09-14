Стала известна дата прощания с судьей арбитражного суда Курцем Прощание с судьей арбитражного суда Курцем состоится в Иркутске 16 сентября

Прощание с судьей Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николаем Курцем состоится в Иркутске 16 сентября, сообщила пресс-служба суда. Его похоронят на Смоленском кладбище.

Прощание состоится 16 сентября на Смоленском кладбище в ритуальном зале с 14:30 до 15:00, — говорится в сообщении.

Ранее в суде признали 37-летнего Курца погибшим. Также его коллеги выразили глубокие соболезнования родственникам.

До этого Telegram-канал Baza писал, что Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября. Последние кадры с камер зафиксировали его на Глазковском мосту, после чего связь с ним оборвалась. В правоохранительных органах подтвердили факт смерти судьи.

