14 сентября 2025 в 17:25

Стала известна дата прощания с судьей арбитражного суда Курцем

Прощание с судьей арбитражного суда Курцем состоится в Иркутске 16 сентября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прощание с судьей Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николаем Курцем состоится в Иркутске 16 сентября, сообщила пресс-служба суда. Его похоронят на Смоленском кладбище.

Прощание состоится 16 сентября на Смоленском кладбище в ритуальном зале с 14:30 до 15:00, — говорится в сообщении.

Ранее в суде признали 37-летнего Курца погибшим. Также его коллеги выразили глубокие соболезнования родственникам.

До этого Telegram-канал Baza писал, что Курц ушел из дома в ночь на 3 сентября. Последние кадры с камер зафиксировали его на Глазковском мосту, после чего связь с ним оборвалась. В правоохранительных органах подтвердили факт смерти судьи.

В субботу, 13 сентября, в Петербурге обнаружили тело заслуженного врача РСФСР и патоморфолога Бориса Ариэля. Его нашли в 40 метрах от берега. Профессор не вернулся домой после прогулки. На берегу были обнаружены его личные вещи. Очевидцы рассказали, что видели его плавающим в водоеме.

