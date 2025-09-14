В Иркутске признали погибшим арбитражного судью

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа сообщил в Telegram-канале о гибели судьи Николая Курца. В пресс-службе инстанции выразили соболезнования его близким и родственникам.

С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, — уточнили в суде.

Отмечается, что прощание с Курцем состоится 16 сентября. Оно пройдет в ритуальном зале Смоленского кладбища с 14:30 до 15:00.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что арбитражный судья мог покончить с собой. По информации инсайдеров, он ушел из дома в ночь на 3 сентября и больше не вернулся. В последний раз Курц попал на камеры наружного наблюдения в районе Глазковского моста. Местные правоохранительные органы подтвердили авторам канала факт смерти судьи.

