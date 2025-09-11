Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 17:48

В Армавире простились с подростками, сбитыми на пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Армавире Краснодарского края прошли траурные церемонии прощания с двумя подростками, погибшими под колесами автомобиля на пешеходном переходе. Сначала состоялось прощание с одним мальчиком, затем с другим, сообщает KP.RU.

Траурная процессия проследовала от дома одного мальчика к дому другого. Потом участники шествия прошли к месту захоронения на кладбище.

ДТП произошло вечером 8 сентября. 25-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил троих детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Погибли двое 13-летних мальчика. Подростка 15 лет госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля в Новой Москве и едва не погиб. Несчастный случай произошел в поселении Воскресенское. Мальчик решил проехать по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

До этого в Челябинске трамвай сошел с рельсов после ДТП, из-за чего был перекрыт проезд городского транспорта. В момент происшествия водитель трамвая снимала ролики для соцсетей прямо в кабине. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Армавир
Краснодарский край
погибшие
ДТП
подростки
