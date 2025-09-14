Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 16:46

ВСУ продолжают массированную атаку на российский регион

МО: над Белгородской областью сбито шесть дронов ВСУ

Российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Противник пытался атаковать регион в период с 12:00 до 16:00 мск.

Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — сказано в публикации.

По данным оборонного ведомства, утром над территорией региона были перехвачены 13 дронов. До этого сообщалось, что женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования ее родственникам. Мирный житель также пострадал при атаке ВСУ на село Красный Октябрь. Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

Тем временем Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой выразил мнение, что атаковавший промышленное предприятие в Пермском крае украинский дрон мог быть запущен с территории России. Он подчеркнул, что в РФ действуют спящие ячейки из числа украинских беженцев.

ПВО
БПЛА
ВСУ
Киев
