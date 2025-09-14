Вооруженные силы РФ поразили цели в Запорожской области — удары нанесли по военным производствам и складам техники ВСУ, рассказал в Telegram-канале координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.
Удары носили точечный и волновой характер, охватывая одновременно несколько населенных пунктов. Основная цель ударов — военная инфраструктура, склады, пункты управления и позиции вооруженных сил, отмена даже надежды на ротацию, — уточнил Лебедев.
Ранее подпольщик рассказал, что мобилизация в Вооруженные силы Украины проходит с серьезными трудностями в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. По его данным, призыв осуществляется скрытно из-за низкой эффективности и сопротивления местного населения.
До этого Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Одессе, уточнил Лебедев. По его словам, там могли находиться действующие офицеры стран НАТО.
