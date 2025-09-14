Россия нанесла удар по складам техники ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы РФ поразили цели в Запорожской области — удары нанесли по военным производствам и складам техники ВСУ, рассказал в Telegram-канале координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Удары носили точечный и волновой характер, охватывая одновременно несколько населенных пунктов. Основная цель ударов — военная инфраструктура, склады, пункты управления и позиции вооруженных сил, отмена даже надежды на ротацию, — уточнил Лебедев.

Ранее подпольщик рассказал, что мобилизация в Вооруженные силы Украины проходит с серьезными трудностями в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. По его данным, призыв осуществляется скрытно из-за низкой эффективности и сопротивления местного населения.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Одессе, уточнил Лебедев. По его словам, там могли находиться действующие офицеры стран НАТО.

