Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 12:24

На Западе заявили, что Трамп уверен в своей скорой смерти

Irish Star: президент США Трамп знает, что умирает

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп знает о своей скорой смерти, пишет ирландский таблоид Irish Star. Публикация основана на высказываниях американского лидера во время встречи с журналистами в Овальном кабинете, где он неожиданно начал рассуждать о религии и необходимости «доказать что-то Богу».

Я хочу быть хорошим, я хочу доказать это Богу, чтобы сделать следующий шаг, верно? Это очень важно для меня, — заявил Трамп, отвечая на вопрос о молитвенной инициативе.

Эти слова вызвали новую волну обсуждений о состоянии его здоровья в социальных сетях. Пользователи провели параллели с поведением пожилых людей, которые неожиданно начинают активно интересоваться религией. Один из комментаторов прямо заявил, что президент знает, что умирает. Другой сравнил это с «зубрежкой перед выпускным экзаменом».

Ранее стало известно, что сотрудники Белого дома беспокоятся из-за «когнитивных функций» Трампа. По их словам, американский президент продемонстрировал признаки «умственной дезорганизации» во время выступления в Куантико.

Дональд Трамп
смерти
США
слухи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе назвали Украину угрозой для континента и-за опасного действия
Лопес появилась на публике с полуобнаженной грудью после встречи с Аффлеком
Увеличилось число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
В Госдуме резко высказались об ударах ВСУ по Белгородчине
Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Россиянину вынесли приговор за подготовку подрыва ж/д моста
В Сербии высмеяли попытки Запада запреть российский газ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 октября, фото, видео
Погода в Москве в четверг, 9 октября: ждать ли сильные ливни и потепление
Американец с вживленным чипом Neuralink научился управлять роборукой
Водитель иномарки на скорости снес пенсионерку на «зебре» в Чите
Женщина неожиданно для себя оказалась миллионершей
Антон Артюхов о том, какие качества нужны лидеру в эпоху цифровых перемен
Эксперт раскрыл, к кому могут не применить штрафы за экологию
Гастроэнтеролог рассказала, какие овощи можно есть диабетикам
«Деструктивные дебилы»: Зеленский высказался о коллегах из своей партии
Раскрыты бюджетные последствия перерасчета пенсий работающих пенсионеров
Квашеная капуста с виноградом — гастрономическое открытие
«Пожалеют об этом»: депутат об объявлении РФ угрозой безопасности Молдавии
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.