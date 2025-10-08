На Западе заявили, что Трамп уверен в своей скорой смерти

Президент США Дональд Трамп знает о своей скорой смерти, пишет ирландский таблоид Irish Star. Публикация основана на высказываниях американского лидера во время встречи с журналистами в Овальном кабинете, где он неожиданно начал рассуждать о религии и необходимости «доказать что-то Богу».

Я хочу быть хорошим, я хочу доказать это Богу, чтобы сделать следующий шаг, верно? Это очень важно для меня, — заявил Трамп, отвечая на вопрос о молитвенной инициативе.

Эти слова вызвали новую волну обсуждений о состоянии его здоровья в социальных сетях. Пользователи провели параллели с поведением пожилых людей, которые неожиданно начинают активно интересоваться религией. Один из комментаторов прямо заявил, что президент знает, что умирает. Другой сравнил это с «зубрежкой перед выпускным экзаменом».

Ранее стало известно, что сотрудники Белого дома беспокоятся из-за «когнитивных функций» Трампа. По их словам, американский президент продемонстрировал признаки «умственной дезорганизации» во время выступления в Куантико.