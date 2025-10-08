Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:55

Шеф-повар оценил идею запретить в России майонез

Шеф-повар Крюков: экспертиза до сих пор не подтвердила вред майонеза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вред майонеза для здоровья до сих пор не подтвержден ни одной экспертизой, заявил 360.ru шеф-повар Анатолий Крюков. Он отметил, что этот соус стал неотъемлемой частью в приготовлении некоторых русских блюд.

Насколько майонез вреден, непонятно, экспертизы никакой не было. Люди, которые употребляют продукт на протяжении долгих лет, ничем не страдали, — подчеркнул Крюков.

При этом, по признанию шеф-повара, он — не сторонник майонеза, поэтому во время готовки минимизирует использование этого соуса. Например, вместо него он использует густую сметану, взбитую с пряностями: лимонным соком, уксусом, горчицей, солью и сахаром.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить майонез, назвав его настоящим проклятием русской кухни. По его словам, из-за обилия этого соуса в каждом блюде страна рискует получить целое поколение людей с тяжелыми степенями ожирения.

