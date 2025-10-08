Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 10:38

Стала известна причина смерти известного российского шеф-повара

Pinci: шеф-повар Колисниченко умер после перенесенного инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известный российский шеф-повар Олег Колисниченко, входивший в топ-50 кулинаров страны, скончался в Нижнем Новгороде после перенесенного инсульта, сообщили в ресторане Pinci, где он работал. Похороны пройдут в четверг, 9 октября.

Седьмого октября, после перенесенного инсульта, ушел из жизни Олег Колисниченко — бренд-шеф ресторанов Pinci и Москва-Стамбул. Олег был профессионалом с большой буквы, человеком невероятной энергии, таланта и искренности, — говорится в сообщении.

Прощание состоится 9 октября в Нижнем Новгороде в Казанской церкви на Рождественской. Церемония начнется в 11 часов утра.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что трагедия произошла во время работы на кухне ресторана в Нижнем Новгороде. Мужчине было 37 лет. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но безуспешно. Источник утверждает, что Колисниченко вел активный образ жизни, регулярно занимался спортом и проходил медосмотры.

До этого ушел из жизни шансонье Алексей Степин. На момент смерти ему было 57 лет, сообщил его друг и коллега по цеху Александр Павлов и принес соболезнования родным и близким артиста. В числе его известных работ были «Долюшка-доля», «Ты не балуй», «Дорога да гитара».

Россия
Нижний Новгород
шеф-повара
смерти
прощания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, повлияет ли на СВО передача ВСУ Tomahawk
Военный эксперт рассказал, как спасти приграничные районы от обстрелов ВСУ
Легендарный французский артист балета скончался на 81-м году жизни
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Конверт с подписью Гагарина продали за 1,6 млн рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.