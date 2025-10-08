Стала известна причина смерти известного российского шеф-повара

Известный российский шеф-повар Олег Колисниченко, входивший в топ-50 кулинаров страны, скончался в Нижнем Новгороде после перенесенного инсульта, сообщили в ресторане Pinci, где он работал. Похороны пройдут в четверг, 9 октября.

Седьмого октября, после перенесенного инсульта, ушел из жизни Олег Колисниченко — бренд-шеф ресторанов Pinci и Москва-Стамбул. Олег был профессионалом с большой буквы, человеком невероятной энергии, таланта и искренности, — говорится в сообщении.

Прощание состоится 9 октября в Нижнем Новгороде в Казанской церкви на Рождественской. Церемония начнется в 11 часов утра.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что трагедия произошла во время работы на кухне ресторана в Нижнем Новгороде. Мужчине было 37 лет. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но безуспешно. Источник утверждает, что Колисниченко вел активный образ жизни, регулярно занимался спортом и проходил медосмотры.

