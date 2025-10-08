Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:45

Экс-глава сибирского города попался на взятке

Бывшего мэра Назарово заключили под стражу за взятку в 3,5 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший мэр Назарово Владимир Саар отправлен под стражу до 6 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе прокуратуре Красноярского края. Он обвиняется в получении взятки в размере 3,5 млн рублей от дорожной компании. Меру пресечения избрал Центральный районный суд Красноярска.

С учетом позиции государственного обвинителя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 7 декабря 2025 года, — сообщили в ведомстве.

Следствие считает, что в период с 2023 по 2024 гг. Саар получил от ООО «ПромСтрой» взятку за помощь при заключении и исполнении муниципальных контрактов на дорожное строительство в Назарово. Компания одержала победу на конкурсе и заключила контракт на сумму 100 млн рублей.

Ранее стало известно, что Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма. Судья подтвердила законность его перевода из колонии-поселения в учреждение общего режима. Сам артист был удален из зала судебного заседания за нарушение порядка и крики. Он заявил, что не признает «этот цирк».

СИЗО
Красноярский край
происшествия
суды
