Экс-глава сибирского города попался на взятке Бывшего мэра Назарово заключили под стражу за взятку в 3,5 млн рублей

Бывший мэр Назарово Владимир Саар отправлен под стражу до 6 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе прокуратуре Красноярского края. Он обвиняется в получении взятки в размере 3,5 млн рублей от дорожной компании. Меру пресечения избрал Центральный районный суд Красноярска.

С учетом позиции государственного обвинителя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 7 декабря 2025 года, — сообщили в ведомстве.

Следствие считает, что в период с 2023 по 2024 гг. Саар получил от ООО «ПромСтрой» взятку за помощь при заключении и исполнении муниципальных контрактов на дорожное строительство в Назарово. Компания одержала победу на конкурсе и заключила контракт на сумму 100 млн рублей.

