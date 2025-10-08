Певца Шарлота оставят в колонии общего режима Суд согласился с переводом Шарлота в колонию общего режима

Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма, передает РИА Новости. Судья подтвердила законность его перевода из колонии-поселения в учреждение общего режима.

Постановление Центрального районного суда Тольятти Самарской области от 5 августа 2025 года о переводе осужденного Шарлота Эдуарда Валерьевича из колонии-поселения в исправительное учреждение общего режима оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — сказал судья.

Сам Шарлот был удален из зала судебного заседания за нарушение порядка и крики. Он заявил, что не признает «этот цирк».

Ранее отец артиста Валерий рассказал, что отказ сыну выступить с концертом в зоне СВО может быть связан с дисциплинарными нарушениями. По его словам, в тот момент сына уже готовились переводить из колонии-поселения в ИК общего режима.

До этого судебные приставы приступили к конфискации имущества осужденного певца Эдуарда Шарлота. Мера является дополнительным наказанием, назначенным судом по основным статьям обвинения.