08 октября 2025 в 10:05

Певца Шарлота удалили с судебного заседания за крики

Суд в Самаре удалил певца Шарлота с заседания за нарушение порядка

Эдуард Шарлот Эдуард Шарлот Фото: Сергей Тарасов/РИА Новости

Осужденный за реабилитацию нацизма певец Эдуард Шарлот был удален из зала судебного заседания за нарушение порядка и крики в Самарском областном суде, передает ТАСС. Инцидент произошел во время рассмотрения апелляционной жалобы артиста на перевод из колонии-поселения в колонию общего режима.

Поводом для удаления Шарлота послужил его эмоциональный выкрик о том, что он не признает «этот цирк». После нескольких замечаний судья принял решение продолжить заседание без участия осужденного, подключенного по видео-конференц-связи.

Как рассказали в агентстве, певец безуспешно пытался заявить отвод своему адвокату Юлии Одинцовой, утверждая, что видит ее впервые и не выработал с ней общую позицию. Суд отклонил ходатайство, поскольку у осужденного не было заключено соглашение с другим защитником. Апелляционная инстанция оставила без изменения решение о переводе артиста в колонию общего режима за нарушения правил в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что за два месяца Шарлот четыре раза побывал в ШИЗО. Его отец отметил, что виделся с сыном и присутствовал на суде, где вынесли решение о переводе артиста из колонии-поселения в ИК общего режима.

певцы
суды
СИЗО
Самара
