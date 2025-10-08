«Может, уже есть»: военэксперт о поставках США дальнобойных ракет Украине

Дальнобойные американские ракеты уже могли быть переданы Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, поставки вооружений Западом часто осуществляются скрытно. Военэксперт отметил, что подобная схема уже отработана на примере противотанковых комплексов Javelin и ракет ATACMS.

Давно было сделано заявление, что США могут дать Украине ракеты Barracuda в больших количествах, они достаточно дешевые. Посмотрим, может, уже они и есть у ВСУ, как это было с Javelin и другими ракетами, с теми же ATACMS, — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что после ударов ВС РФ у противника осталось немного боеспособной авиации. По словам военэксперта, потенциальными носителями американских ракет могут стать советские самолеты Су-24 и Су-27, а также истребители F-16 и Rafale.

Я думаю, после наших ударов самолетов у ВСУ осталось мало, но еще есть. Думаю, что если собрать Су-24, Су-27 и F-16 и Rafale, которые Украине подкинули из Франции, то насобирается два-три десятка истребителей. С них можно запускать ракеты JASSM или Barracuda, которые будут сбивать наша авиация, ПВО типа Бук или Бук-М3, а также средства противовоздушной обороны, — резюмировал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk может занять несколько месяцев. По данным британских журналистов, США могут не разрешить Киеву применять эти ракеты.