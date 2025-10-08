Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:46

«Может, уже есть»: военэксперт о поставках США дальнобойных ракет Украине

Военэксперт Дандыкин допустил, что дальнобойные ракеты США уже переданы Украине

Противотанковый комплекс Javelin Противотанковый комплекс Javelin Фото: U.S. Army/Devin Davis

Дальнобойные американские ракеты уже могли быть переданы Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, поставки вооружений Западом часто осуществляются скрытно. Военэксперт отметил, что подобная схема уже отработана на примере противотанковых комплексов Javelin и ракет ATACMS.

Давно было сделано заявление, что США могут дать Украине ракеты Barracuda в больших количествах, они достаточно дешевые. Посмотрим, может, уже они и есть у ВСУ, как это было с Javelin и другими ракетами, с теми же ATACMS, — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что после ударов ВС РФ у противника осталось немного боеспособной авиации. По словам военэксперта, потенциальными носителями американских ракет могут стать советские самолеты Су-24 и Су-27, а также истребители F-16 и Rafale.

Я думаю, после наших ударов самолетов у ВСУ осталось мало, но еще есть. Думаю, что если собрать Су-24, Су-27 и F-16 и Rafale, которые Украине подкинули из Франции, то насобирается два-три десятка истребителей. С них можно запускать ракеты JASSM или Barracuda, которые будут сбивать наша авиация, ПВО типа Бук или Бук-М3, а также средства противовоздушной обороны, — резюмировал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk может занять несколько месяцев. По данным британских журналистов, США могут не разрешить Киеву применять эти ракеты.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
