В правительстве проведут совещание по ситуации на топливном рынке

Новак проведет 9 октября совещание по ситуации на российском топливном рынке

Вице-премьер России Александр Новак проведет совещание, посвященное ситуации на российском топливном рынке, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. По его словам, которые приводит РИА Новости, заседание состоится в четверг, 9 октября.

Будет штаб у Новака завтра, поэтому будем обсуждать потом, — отметил Сорокин.

Агентство со ссылкой на источник добавило, что на совещании также обсудят перевозку топлива при помощи железнодорожного транспорта. Еще одной из тем встречи будут цены для сельхозпроизводителей.

Ранее сообщалось, что биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах в понедельник вновь обновила рекорд и составила 74,2 тыс. рубля за тонну (+0,46%). Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части страны равнялась 79,78 тыс. рубля за тонну (-0,72%).

До этого в Минэнерго сообщали, что ведомство планирует удержать рост цен на бензин в предстоящем, 2026 году в пределах, близких к уровню инфляции. В министерстве добавили, что фактическая стоимость топлива на АЗС может незначительно отклоняться от инфляционных показателей. Это связано с возможными изменениями тарифов естественных монополий и корректировками в налоговом законодательстве.