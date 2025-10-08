В Индии на 90-м году жизни умер легендарный певец На 90-м году жизни в Индии умер певец Пандит Мишра

На 90-м году жизни в Индии умер певец Пандит Мишра, сообщило издание The New Indian Express. По словам его дочери, в последнее время здоровье лауреата многочисленных премий и наград сильно ухудшилось.

Мишра родился 3 августа 1936 года в деревне Харихарпур. В 1960-х годах он начал записывать свои песни и активно выступать на сцене. Некоторые композиции в его исполнении звучали в болливудских фильмах. В 2020 году ему вручили почетную награду Падма Вибхушан, он также получил стипендию Академии Сангит Натак.

Ранее ушел из жизни шансонье Алексей Степин. На момент смерти ему было 57 лет, сообщил его друг и коллега по цеху Александр Павлов и принес соболезнования родным и близким артиста. В числе его известных работ были «Долюшка-доля», «Ты не балуй», «Дорога да гитара».

До этого сообщалось, что известный французский режиссер и драматург Ксавье Дюрринже скончался в возрасте 61 года от сердечного приступа. Трагедия произошла в субботу, 4 октября, у него дома. За свою карьеру, начавшуюся в 1990-х, он создал множество известных фильмов, включая «Игрок из ада» и «Завоевание».