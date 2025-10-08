Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российский боец раскрыл, где украинцы прятали детей при насильной эвакуации

Боец Перун: украинцы прятали детей в печках при насильной эвакуации ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинцы прятали своих детей в печках, когда ВСУ проводили насильную эвакуацию, сообщил российский военнослужащий «Южной» группировки войск с позывным Перун. По его словам, которые приводит РИА Новости, мирному населению угрожали оружием и не разрешали остаться, когда российские войска уже приближались к селу.

Их именно под стволами загоняли в машины, эвакуировали, они должны были переехать именно на Украину. <…> Люди прятались, прятали в печках детей, чтобы их не нашли. Прятались по посадкам, по полям — лишь бы была возможность остаться здесь, — поделился Перун.

До этого Герой России экс-вагнеровец Евгений Мосейко рассказал, что после одного из штурмов позиций ВСУ российские бойцы неожиданно оказались в одном окопе с двумя украинскими солдатами. По его словам, военнослужащие провели с противниками целый день, оказали им первую помощь и даже поделились теплой одеждой.

