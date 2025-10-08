Три человека погибли в Херсонской области из-за обстрела ВСУ Сальдо: три человека погибли при атаке ВСУ на Железный Порт в Херсонской области

Три человека погибли при атаке ВСУ на поселок Железный Порт Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, в населенном пункте загорелось два здания.

В Железном Порту <…> в результате обстрела загорелись два здания для временного проживания — погибли три человека, — написал Сальдо.

Губернатор также отметил, что ВСУ атаковали населенный пункт Горностаевка. Там повреждена машина скорой помощи, пострадавших нет. Кроме того, в Новой Каховке из-за удара украинских военных загорелся частный дом, спасатели потушили его.

Ранее сообщалось, что молодая учительница литературы и русского языка погибла при ударе ВСУ по физкультурно-оздоровительному комплексу, расположенному в поселке Маслова Пристань Белгородской области. По словам матери, 25-летняя Евгения, вышедшая в этом году замуж, скончалась на месте.

До этого стало известно, что в Белгородской области погибли три человека при ракетном обстреле ВСУ поселка Маслова Пристань. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, еще один мирный житель пострадал.