Психолог объяснил тренд на отношение к девушкам как к принцессам

Психолог объяснил тренд на отношение к девушкам как к принцессам Психолог Скуратовский: женщинам захотелось уделить внимание своей уязвимости

Популярность тренда на королевское отношение к девушкам может быть связана с желанием женщин уделить больше внимания своей уязвимости, заявил психолог Сергей Скуратовский. По его мнению, переданному MIR24.TV, отношение «как к принцессе», важно для девочек от трех до шести лет.

Возможно, образ женщины стал содержать в себе слишком много силы и независимости, поэтому многим захотелось уделить больше внимания своей уязвимости и спонтанности, а также побаловать своего «внутреннего ребенка», — заявил он.

