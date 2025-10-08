Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 12:17

Психолог объяснил тренд на отношение к девушкам как к принцессам

Психолог Скуратовский: женщинам захотелось уделить внимание своей уязвимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Популярность тренда на королевское отношение к девушкам может быть связана с желанием женщин уделить больше внимания своей уязвимости, заявил психолог Сергей Скуратовский. По его мнению, переданному MIR24.TV, отношение «как к принцессе», важно для девочек от трех до шести лет.

Возможно, образ женщины стал содержать в себе слишком много силы и независимости, поэтому многим захотелось уделить больше внимания своей уязвимости и спонтанности, а также побаловать своего «внутреннего ребенка», — заявил он.

Ранее детский психолог Александра Аныкина заявила, что критика и угрозы из-за плохих оценок в школе негативно влияют на самооценку ребенка. Специалист пояснила, что негативная реакция на успеваемость детей может привести к еще большим проблемам в учебе.

психологи
Россия
женщины
девушки
