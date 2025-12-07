ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 09:20

В Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину-пешехода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мусоровоз сбил женщину на пешеходном переходе в Улан-Удэ, сообщил комитет по транспорту столицы Бурятии. Отмечается, что на месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи.

На перекрестке ул. Ключевской — ул. Дарханской наезд на пешехода, — говорится в сообщении.

Согласно камерам, россиянка, увидев приближающийся мусоровоз, ускорилась и пыталась перебежать дорогу. Водитель крупной техники хотел уйти от столкновения, однако по касательной все же задел пешехода.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lamborghini Urus. Владельцем транспортного средства мог быть криптобизнесмен Алексей Долгих, который, предположительно, погиб в аварии.

Также выяснилось, что Lamborghini Urus ценой более 30 млн рублей врезался в опору, перевернулся и воспламенился на севере Москвы. В результате инцидента погибли два человека, еще двое получили повреждения. ДТП случилось в ночь на 9 ноября в районе Молжаниново. Предварительной причиной аварии называют потерю контроля над транспортным средством водителем иномарки. Один из пострадавших получил открытый перелом нижней конечности, у второго зафиксированы множественные переломы.

ДТП
аварии
женщины
пешеходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Полтавской ОВА раскрыли последствия удара по Кременчугу
В ВАРПЭ поприветствовали возобновление добычи сайры
Голый неадекват разгромил цветочный магазин ради одной розы
В Киеве включили известную личность в список лиц «российского империализма»
Удары по Украине сегодня, 7 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Закон о тишине в Калмыкии и Элисте: новые правила конца 2025 года
Идеальный рецепт засолки икры без лишних хлопот: очень просто
Звезда хоккея приобрела картину юной дочери Кудрявцевой
Премьер Польши ответил на заявление Маска о роспуске Евросоюза
В России предложили «отменить» бойца ММА по примеру Долиной
В школах и садах Ангарска пропало отопление из-за аварии на станции
Банда самого кровавого киллера РФ отправила на тот свет полсотни человек
Налоговая взялась за известного российского артиста
«Удивительная гуманность»: военкор высказался о приговоре по делу «Крокуса»
Стали известны подробности о состоянии россиян, отравившихся на танкере
Юрист назвал три критерия для изъятия земли у россиян
На Солнце случилась двойная сильная вспышка
Появилось видео последствий ДТП с утонувшей машиной в Петербурге
Ян выбил себе титул UFC в поединке с Двалишвили
Названа категория россиян, которая может досрочно выйти на пенсию
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.