В Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину-пешехода

Мусоровоз сбил женщину на пешеходном переходе в Улан-Удэ, сообщил комитет по транспорту столицы Бурятии. Отмечается, что на месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи.

На перекрестке ул. Ключевской — ул. Дарханской наезд на пешехода, — говорится в сообщении.

Согласно камерам, россиянка, увидев приближающийся мусоровоз, ускорилась и пыталась перебежать дорогу. Водитель крупной техники хотел уйти от столкновения, однако по касательной все же задел пешехода.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lamborghini Urus. Владельцем транспортного средства мог быть криптобизнесмен Алексей Долгих, который, предположительно, погиб в аварии.

Также выяснилось, что Lamborghini Urus ценой более 30 млн рублей врезался в опору, перевернулся и воспламенился на севере Москвы. В результате инцидента погибли два человека, еще двое получили повреждения. ДТП случилось в ночь на 9 ноября в районе Молжаниново. Предварительной причиной аварии называют потерю контроля над транспортным средством водителем иномарки. Один из пострадавших получил открытый перелом нижней конечности, у второго зафиксированы множественные переломы.