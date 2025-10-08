Депутат Соболев рассказал, как Геббельс восхищался русскими генералами

Депутат Виктор Соболев рассказал о записи из дневника немецкого пропагандиста Йозефа Геббельса, в которой тот выражал восхищение русскими военачальниками, передает корреспондент NEWS.ru. Цитата прозвучала на выставке «Полководцы Победы» в Госдуме в контексте оценки подвига советских генералов в годы Великой Отечественной войны.

Геббельс написал в своем дневнике: «Просматривал фотоальбом, предоставленный генеральным штабом. Пришел к выводу, что [генсекретарь ЦК КПСС Иосиф] Сталин может чествовать прямо как кинозвезд своих маршалов, которые проявили выдающиеся военные способности. У нас таких нет», — процитировал парламентарий.

Соболев подчеркнул, что признание противника имеет особое значение для понимания масштаба подвига советских полководцев. По его словам, даже рейхсканцлер Адольф Гитлер был вынужден согласиться с высокой оценкой своего министра пропаганды относительно советского военного командования.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вклад Сталина в победу в Великой Отечественной войне следует помнить и постараться освободить от политического контекста. При этом глава государства отметил, что нельзя игнорировать годы репрессий. По его словам, генсекретарь сыграл важную роль в победе советского народа.