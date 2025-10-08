Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 12:17

Депутат Соболев рассказал, как Геббельс восхищался русскими генералами

Соболев: Геббельс вместе с Гитлером высоко оценили русских генералов

Виктор Соболев Виктор Соболев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Виктор Соболев рассказал о записи из дневника немецкого пропагандиста Йозефа Геббельса, в которой тот выражал восхищение русскими военачальниками, передает корреспондент NEWS.ru. Цитата прозвучала на выставке «Полководцы Победы» в Госдуме в контексте оценки подвига советских генералов в годы Великой Отечественной войны.

Геббельс написал в своем дневнике: «Просматривал фотоальбом, предоставленный генеральным штабом. Пришел к выводу, что [генсекретарь ЦК КПСС Иосиф] Сталин может чествовать прямо как кинозвезд своих маршалов, которые проявили выдающиеся военные способности. У нас таких нет», — процитировал парламентарий.

Соболев подчеркнул, что признание противника имеет особое значение для понимания масштаба подвига советских полководцев. По его словам, даже рейхсканцлер Адольф Гитлер был вынужден согласиться с высокой оценкой своего министра пропаганды относительно советского военного командования.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вклад Сталина в победу в Великой Отечественной войне следует помнить и постараться освободить от политического контекста. При этом глава государства отметил, что нельзя игнорировать годы репрессий. По его словам, генсекретарь сыграл важную роль в победе советского народа.

Йозеф Геббельс
Виктор Соболев
генералы
СССР
Адольф Гитлер
Великая Отечественная война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
В Госдуме резко высказались об ударах ВСУ по Белгородчине
Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Россиянину вынесли приговор за подготовку подрыва ж/д моста
В Сербии высмеяли попытки Запада запреть российский газ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 октября, фото, видео
Погода в Москве в четверг, 9 октября: ждать ли сильные ливни и потепление
Американец с вживленным чипом Neuralink научился управлять роборукой
Водитель иномарки на скорости снес пенсионерку на «зебре» в Чите
Женщина неожиданно для себя оказалась миллионершей
Антон Артюхов о том, какие качества нужны лидеру в эпоху цифровых перемен
Эксперт раскрыл, к кому могут не применить штрафы за экологию
Гастроэнтеролог рассказала, какие овощи можно есть диабетикам
«Деструктивные дебилы»: Зеленский высказался о коллегах из своей партии
Раскрыты бюджетные последствия перерасчета пенсий работающих пенсионеров
Квашеная капуста с виноградом — гастрономическое открытие
«Пожалеют об этом»: депутат об объявлении РФ угрозой безопасности Молдавии
Госдума денонсировала соглашение с США по плутонию
Томские ученые создали робота для работы в эпицентре катастроф
Раскрыты имена лауреатов Нобелевской премии по химии
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.