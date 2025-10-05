Стало известно о мощном ударе по Ж/Д-инфраструктуре на Украине

Российские военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Украины в Сумской области, написал в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Сумская область (Шостка, Конотоп, Сумы, Сумский район). Серия повторных взрывов, удары по железнодорожной инфраструктуре, частичное отключение света и коммуникаций, — написал Лебедев.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные практически вытеснили украинские силы из села Чунышино юго-восточнее Красноармейска. По его словам, в настоящее время проводятся зачистки остаточных очагов сопротивления противника на территории населенного пункта. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил о поражении позиций РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины под Харьковом российскими беспилотниками «Герань-2». По его информации, также была уничтожена военная техника, включая транспортно-заряжающую машину, и личный состав численностью до взвода.