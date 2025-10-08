Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 12:05

Рябков оценил возможность продления ДСНВ

Рябков: речи о продлении ДСНВ не идет

ОТРК «Искандер» ОТРК «Искандер» Фото: МО РФ

Речи о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не идет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он также отметил, что Россия не получала официальной реакции США на инициативу президента, передает ТАСС.

Речь не идет о предложении продлить договор. Мы ведем речь о том, чтобы в течение года после официального истечения срока действия договора, то есть, начиная отсчет этого года с 6 февраля будущего года, придерживаться центральных количественных ограничений, зафиксированных в этом договоре, — пояснил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия не предлагала «изыскивать творческие способы» для дальнейшей пролонгации ДСНВ. По словам дипломата, такая опция не предусмотрена в самом договоре, а его продление стало бы «нетривиальной задачей».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил предложение главы российского государства Владимира Путина о продлении ДСНВ в течение года после истечения срока действия документа. Белорусский лидер назвал эту инициативу блестящей.

ДСНВ
Сергей Рябков
политика
США
