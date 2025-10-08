Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 12:23

Назван предполагаемый убийца архитектора в Петербурге

Baza: архитектора Супоницкого мог застрелить топ-менеджер «Петротреста» Козырев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что предполагаемым убийцей архитектора Александра Супоницкого может быть 49-летний Константин Козырев — бывший топ-менеджер строительного холдинга «Петротрест». Как сообщает канал, следователи также обнаружили его тело с огнестрельным ранением.

В публикации отмечается, что Козырев занимал пост вице-президента в одном из крупнейших инвестиционно-строительных холдингов города «Петротрест», где курировал финансово-экономическое направление. По данным канала, около 10 лет назад он проходил по уголовному делу о неуплате налогов, где задолжал порядка 21 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Кременчугской улице застрелили архитектора Супоницкого. Трагедия произошла утром в элитном жилом комплексе «Царская столица». Погибший отвозил дочь в школу. У лифта к ним подошел вооруженный человек, заставил опуститься на колени и выстрелил Супоницкому в затылок из карабина.

До этого сообщалось, что обвиняемым в убийстве по неосторожности главы Ленинского района Александра Гриба оказался 47-летний бизнесмен из Ордынского района. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

убийцы
стрелки
ранения
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Россиянину вынесли приговор за подготовку подрыва ж/д моста
В Сербии высмеяли попытки Запада запреть российский газ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 октября, фото, видео
Погода в Москве в четверг, 9 октября: ждать ли сильные ливни и потепление
Американец с вживленным чипом Neuralink научился управлять роборукой
Водитель иномарки на скорости снес пенсионерку на «зебре» в Чите
Женщина неожиданно для себя оказалась миллионершей
Антон Артюхов о том, какие качества нужны лидеру в эпоху цифровых перемен
Эксперт рассказал, кого пока не станут штрафовать за экологию
Гастроэнтеролог рассказала, какие овощи можно есть диабетикам
«Деструктивные дебилы»: Зеленский высказался о коллегах из своей партии
Раскрыты бюджетные последствия перерасчета пенсий работающих пенсионеров
Квашеная капуста с виноградом — гастрономическое открытие
«Пожалеют об этом»: депутат об объявлении РФ угрозой безопасности Молдавии
Госдума денонсировала соглашение с США по плутонию
Томские ученые создали робота для работы в эпицентре катастроф
Раскрыты имена лауреатов Нобелевской премии по химии
Психотерапевт дала советы, как перестать просыпаться разбитым
Виктория Боня опубликовала фото в коротких шортах
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.