Назван предполагаемый убийца архитектора в Петербурге

Telegram-канал Baza сообщает, что предполагаемым убийцей архитектора Александра Супоницкого может быть 49-летний Константин Козырев — бывший топ-менеджер строительного холдинга «Петротрест». Как сообщает канал, следователи также обнаружили его тело с огнестрельным ранением.

В публикации отмечается, что Козырев занимал пост вице-президента в одном из крупнейших инвестиционно-строительных холдингов города «Петротрест», где курировал финансово-экономическое направление. По данным канала, около 10 лет назад он проходил по уголовному делу о неуплате налогов, где задолжал порядка 21 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Кременчугской улице застрелили архитектора Супоницкого. Трагедия произошла утром в элитном жилом комплексе «Царская столица». Погибший отвозил дочь в школу. У лифта к ним подошел вооруженный человек, заставил опуститься на колени и выстрелил Супоницкому в затылок из карабина.

До этого сообщалось, что обвиняемым в убийстве по неосторожности главы Ленинского района Александра Гриба оказался 47-летний бизнесмен из Ордынского района. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.