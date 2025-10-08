В МИД пообещали ответить на ограничения для российских дипломатов Рябков: Россия примет ответные меры в случае ограничения для ее дипломатов

Ограничения для российских дипломатов, предпринятые странами Евросоюза, не останутся без ответных мер со стороны РФ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, Москва будет вводить такие же ограничения на поездки дипработников из тех государств, что предпримут аналогичные действия, передает ТАСС.

Они должны понимать, что на каждый шаг будем отвечать зеркально: они введут какие-то ограничения на поездки — мы введем для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции, если до нее дойдет, участвовать, соответствующие ограничения на поездки здесь, — сказал Рябков.

Ранее Рябков заявил, что передача Киеву ракет Tomahawk изменит ситуацию, но не повлияет на СВО. Он отметил, что применение возможно только с участием американского персонала. По словам Рябкова, Россия призывает США к взвешенному подходу к поставкам.

Также замглавы МИД заявил, что РФ активно поднимает вопрос о восстановлении прямого авиасообщения с США. По его словам, российская сторона передала американской определенные предложения.