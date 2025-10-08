Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 12:04

В МИД отреагировали на возможное ограничение передвижения дипломатов в ЕС

Рябков: Россия ответит при введении ограничений на передвижение дипломатов в ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия ответит зеркально, если Евросоюз решит ввести ограничения на передвижения российских дипломатов на территории содружества, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, европейские чиновники «не знают, как больше изгалиться», передает ТАСС.

Они должны понимать, что на каждый шаг будем отвечать зеркально: они введут какие-то ограничения на поездки — мы введем для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции, если до нее дойдет, участвовать, соответствующие ограничения на поездки здесь. <…> Они уже не знают, как изгалиться,— отметил Рябков.

Ранее замминстра сообщал, что Россия и Соединенные Штаты продолжают вести переговоры по вопросу обмена заключенными. Однако он отметил, что на данный момент новых схем и подвижек в них нет.

До этого Рябков заявил, что Россия активно поднимает вопрос о восстановлении прямого авиасообщения с США. По его словам, российская сторона передала американской определенные предложения. Он добавил, что Москва начала работу до решения Вашингтона по белорусской авиакомпании «Белавиа», которой разрешили прямые рейсы в США и сняли санкции.

Россия
МИД РФ
Сергей Рябков
ограничения
Евросоюз
дипломаты
передвижение
