08 октября 2025 в 12:03

В МИД заявили о контактах с США по обмену заключенными

Рябков: у России есть контакты с США по обмену заключенными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия и США продолжают вести переговоры по вопросу обмена заключенными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Однако он отметил, что на данный момент новых схем нет, передает ТАСС.

Периодические контакты имеют место, но движение в направлении той или иной новой схемы пока нет, — прокомментировал Рябков.

Ранее замглавы МИД заявил, что передача Киеву ракет Tomahawk изменит ситуацию, но не повлияет на СВО. Он отметил, что применение таких ракет возможно только с участием американского персонала. По словам Рябкова, Россия призывает США к взвешенному подходу к поставкам.

До этого Рябков заявил, что Россия активно поднимает вопрос о восстановлении прямого авиасообщения с США. По его словам, российская сторона передала американской определенные предложения. Он добавил, что Москва начала работу до решения Вашингтона по белорусской авиакомпании «Белавиа», которой разрешили прямые рейсы в США и сняли санкции.

Также Рябков заявил, что Россия примет ответные меры, если Евросоюз введет ограничения на передвижение российских дипломатов на своей территории. По его словам, европейские чиновники не знают, как еще больше усугубить ситуацию.

