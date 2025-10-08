Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 04:56

«Полицейский, а не дипломат»: Каллас уличили в излишней прямолинейности

FP: европейские представители хотят, чтобы Каллас стала более дипломатичной

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Eero Vabamagi/IMAGO/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Кая Каллас столкнулась с критикой со стороны коллег из стран-членов Европейского союза. Согласно публикации в издании Foreign Policy, дипломаты выражают недовольство чрезмерной прямолинейностью верховного представителя ЕС.

Европейские чиновники ожидают от Каллас более сбалансированного и дипломатичного подхода в международных отношениях. Анонимные источники издания характеризуют стиль работы политика как излишне жесткий.

Скорее полицейский, чем дипломат, — отметил один из собеседников издания.

При этом нельзя не заметить сильную сосредоточенность Каллас на российской тематике. Прямолинейность главы евродипломатии уже привела к осложнению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у руководства таких стран, как Индия и Китай.

Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной, — заявил изданию неназванный европейский дипломат.

Ряд СМИ уже обращали внимание на растущее недовольство подходом Каллас среди высшего руководства Евросоюза. Критика касается как излишне категоричной риторики в адрес России, так и недостаточно четкой позиции по конфликту в секторе Газа.

Ранее различные должностные лица из Еврокомиссии и эксперты подвергли резкой критике стиль управления главы органа исполнительной власти ЕС Урсулы фон дер Ляйен. В частности, ее осуждают за непрозрачную деятельность ЕК.

Каи Каллас
дипломаты
Евросоюз
критики
